Cidades Homem é suspeito de se passar por médico e pedir dinheiro para família de bebê internado em UTI Suspeito ofereceu medicação que seria importante para a melhora do bebê pelo valor de R$ 450, mas o homem não é funcionário do local

Um homem tentou aplicar um golpe na família de um bebê que está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, com um possível caso de encefalite. Usando o aplicativo de mensagens WhatsApp, o suspeito se apresentou como médico da unidade e ofereceu uma medicação que seria importante para a m...