Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (17) suspeito de se passar por um funcionário da Prefeitura de Águas Lindas, a 194 km de Goiânia, e aplicar um golpe de R$ 5 mil em uma idosa de 72 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), além da prisão, a corporação também realizou o sequestro de duas contas bancárias e fez buscas na casa do suspeito, em Padre Bernardo, a 224 km da capital.

O delegado responsável pelo caso, João Carlos de Freitas, do do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), explica que o suspeito ligou para a idosa e disse que ela seria isenta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “Além da isenção, ele alegou que ela seria beneficiada com o Vale Gás [programa de distribuição de renda do Governo Federal]”, afirma o investigador.

Com esses argumentos, ele conseguiu convencer a idosa a passar os dados pessoais dela, do cartão bancários e senhas. “Com os documentos, o suspeito conseguiu furtar R$ 5 mil reais da vítima”, detalha o João Carlos. Durante as investigações, a PC descobriu que ele é suspeito de, pelo menos, outros 17 crimes semelhantes e, por isso, foi cumprido o mandado de prisão preventiva dele.

“No cumprimento da busca domiciliar, a equipe policial encontrou, entre outros elementos, 10 folhas de cheque que estão vinculados a uma ocorrência semelhante registrada na Delegacia de Polícia de Alexânia, [a 120 km de Goiânia]”, destaca a corporação. João Carlos explica que o suspeito foi preso e que está à disposição do Poder Judiciário local.

Como o nome do investigado e da idosa não foram divulgados, O POPULAR não pode localizar a defesa deles para um posicionamento.

