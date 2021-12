Cidades Homem acusado de matar a ex-namorada a facadas em Goiânia vai a júri popular O crime foi cometido na casa da vítima, no Setor Chácaras Village Santa Rita

Vai a júri popular o homem acusado de matar a ex-namorada a facadas no dia 5 de junho deste ano. O crime foi cometido na casa da vítima, no Setor Chácaras Village Santa Rita. De acordo com os autos do processo, o réu, Sebastião Carlos Lima da Silva, e a vítima, Eliene Alves da Silva, namoravam há cerca de três meses em meio a um relacionamento conturbado, marcad...