O homem suspeito de matar o próprio amigo durante uma discussão por conta de feijão, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, vai a julgamento na manhã desta quarta-feira (15). Divino Carlos Pires é acusado de matar Adnilson Ferreira de Souza, de 48 anos, que não concordou com o valor cobrado pelo alimento e chamou o suspeito de ladrão. O caso aconteceu em maio de 2021.

O POPULAR entrou em contato com a defesa de Divino Carlos Pires e o advogado do acusado afirmou que pedirá absolvição do caso.

Divino Carlos Pires está preso há um ano e meio. Conforme o relato da PM no boletim de ocorrência, a esposa do suspeito contou aos policiais que os dois amigos haviam se encontrado em um supermercado da região minutos antes da confusão. Após conversarem no estabelecimento, eles decidiram ir até a casa do investigado para negociarem um pacote de feijão.

Ao chegarem na residência, segundo a corporação, o dono do produto cobrou um valor acima do que Adnilson gostaria de pagar. Insatisfeito com o preço cobrado, ele chamou o amigo de ladrão, momento que foi atingido por vários golpes de faca.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis. A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) que investigou o caso.