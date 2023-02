Um homem acusado de matar Claudiomar da Silva Mata foi preso nesta segunda-feira (27) pela Polícia Civil (PC) de Goiás. Ao tentar socorrer os envolvidos em um acidente entre duas motocicletas, em Caldas Novas, o empresário Claudiomar, de 35 anos, foi morto com um tiro na cabeça, em fevereiro de 2022.

Caio Francisco Moraes, de 34 anos, estava escondido em Aparecida de Goiânia. O suspeito fugiu depois dos disparos, mas chegou a prestar depoimento e confessar o crime na época. No entanto, como não havia um mandado de prisão, ele foi liberado e fugiu da cidade, nunca mais sendo encontrado pela polícia.

No dia 5 de março, a PC indiciou Caio e, três dias depois, o Ministério Público o denunciou pelo crime de homicídio. A denúncia foi aceita no mesmo mês e Caio se tornou réu. Em julho, ele foi mandado a júri popular, mas o julgamento ainda não aconteceu e não tem data prevista.

Um segundo acusado de envolvimento do crime foi preso na época por suspeita de ter emprestado a arma para Caio. No entanto, ele aguarda o julgamento em liberdade.

De acordo com Caio, ele matou Claudiomar por engano. “O adolescente foi a um bar e pegou uma garrafa para se defender. O suspeito foi em casa, pegou uma arma e disse que viu o adolescente fazendo um movimento e achou que ele estivesse armado. Ele, então, atirou na direção do menor, mas acabou acertando o empresário, que estava ajudando a mãe do atirador”, disse o delegado Alex Miller.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado até a última atualização dessa reportagem.

Relembre o caso

O caso aconteceu no dia 11 de fevereiro, no Setor Parque Real. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da mulher envolvida no acidente foi até o local e iniciou uma discussão com o outro motociclista. Após isso, ele teria ido em casa buscar uma arma, e já voltou atirando. Uma das balas atingiu Claudiomar, que chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Segundo a polícia, uma mulher e um adolescente de 17 anos estavam em duas motos e acabaram batendo. O filho da motociclista viu o acidente, foi ao local e começou a discutir e agredir o menor.

A mãe do suspeito também foi levada até uma unidade de saúde com ferimentos leves. Já o outro motociclista fugiu do local.