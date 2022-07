Cidades Homem acusado de roubar celular e dar golpes do PIX é preso em Aparecida Suspeito utilizava conta pessoal da ex-esposa para receber valores e vai responder por estelionato

Um homem foi preso em flagrante após roubar um celular e utilizar o aparelho para dar golpes do PIX, em Aparecida de Goiânia. O suspeito realizada o golpe através da utilização das contas de redes sociais que estavam logadas no aparelho. O autor anunciava produtos – que não existiam – para venda no Facebook e se passava pela vítima no WhatsApp, pedindo dinheiro empres...