Um homem de 27 anos foi preso no último domingo (12) suspeito de agredir e arrastar sua companheira pelos cabelos, em Jataí, a 321 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o motivo das agressões seria o ciúmes do suspeito por causa de uma foto antiga da vítima, de 20 anos.

Conforme relato da PM, a mulher contou que estava em uma fazenda com o companheiros e diversos amigos. A vítima teria mostrado uma foto antiga para uma amiga, o que motivou o ciúmes do suspeito. “Ele a ameaçou e, inclusive, tomou o celular dela e a expulsou de casa”, descreve a corporação.

Com medo, a vítima teria dormido no mato, informa a PM. “Na manhã seguinte, ela retornou à fazenda para tentar pegar seus pertences pessoais, quando foi agredida fisicamente por seu companheiro com socos e chutes. Ela ainda foi arrastada pelos cabelos, o que lhe resultou em escoriações”, relata.

Após as agressões, a jovem disse que conseguiu fugir do suspeito, pegou uma carona e entrou em contato com a polícia. “Não satisfeito, o homem ainda queimou as roupas da vítima”, afirma a PM. As equipes da polícia foram até a fazenda e realizaram a prisão do suspeito.

De acordo com o relato da Polícia Civil (PC), ele foi levado para a delegacia onde foi autuado pelos crimes de injúria, ameaça, dano, lesão e roubo. O caso será investigado pela Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não pode localizar a defesa deles.

Leia também:

- Briga entre atual e ex de uma mulher termina em morte em feira de Quirinópolis; vídeo

- Homem é preso suspeito de maus-tratos após ser flagrado espancando cachorro com pedaço de pau; vídeo

- Suspeitos são presos após balearem quatro homens em distribuidora de bebidas, diz polícia; vídeo