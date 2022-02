Cidades Homem apresenta atestado falso para faltar ao trabalho e é indiciado pela Policia Civil Caso aconteceu em Caldas Novas, na Região Sudeste do Estado, durante as comemorações de fim de ano. O patrão desconfiou da autenticidade do documento e procurou a Policia Civil

A Policia Civil informou que um homem foi indiciado após apresentar uma atestado falso para faltar ao trabalho. O caso aconteceu em Caldas Novas, na Região Sudeste do Estado, no dia 31 de Dezembro do ano passado. Desconfiado da autenticidade do documento apresentado pelo funcionário, o patrão decidiu procurar a Polícia. Um dos motivos para a desconfiança do empres...