Homem arromba Cmei e furta bicicleta, em Aparecida de Goiânia

Um homem arrombou a porta e furtou uma bicicleta do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Edith Pereira, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25) e foi registrado pelas câmeras de segurança do Cmei, localizado no setor Pontal Sul, que filmou o homem danificando a porta e entrando pelos corredores. Nas imagens das câmera...