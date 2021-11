Cidades Homem atingido durante explosão em padaria segue em estado grave, em Goiânia A explosão aconteceu na tarde da última terça-feira (2) na Rua 05, no Setor Residencial Brasicon, em Aparecida

O estado de saúde do homem atingido durante a explosão de uma padaria, em Aparecida de Goiânia, segue grave. Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, continua entubado, na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e respirando com o auxílio de aparelhos. Ele teve 70% do corp...