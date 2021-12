Cidades Homem atingido por disparos durante ação policial em praça de Goiânia passa por cirurgia Segundo relatos de moradores, disparos teriam partido de policiais militares que foram filmados chegando ao local

Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, continua internado, entubado e sedado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, na noite desta sexta-feira (10). O estado de saúde é considerado grave. O homem em situação de rua foi atingido por disparos por volta das 23 horas desta quinta-feira (9) na Praça do Sol, no Setor Oeste, região nobre da capital, que...