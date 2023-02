Um homem de 37 anos foi preso no último domingo (19) suspeito de invadir a casa da ex-companheira, de 43, e agredir ela, em Goiânia. Segundo o Comando do Policiamento da Capital (CPC) da Polícia Militar (PM), o suspeito usa tornozeleira eletrônica, pois a vítima tem uma medida protetiva ativa contra ele.

Conforme relato da corporação, que foi publicado nas redes sociais, a própria vítima ligou pedindo socorro e enviou a localização para o celular de atendimento da viatura do batalhão Maria da Penha. Ao chegar no local, os policiais ouviram os gritos de socorro da vítima e, por isso, entraram na casa.

“Mesmo com resistência do autor, a equipe conseguiu imobilizar e algemar o suspeito que se encontrava bastante agressivo. Conforme presenciado pelo médico perito, a todo momento ele se debatia contra a viatura e tentava provocar lesões com intenção de culpar a ex-mulher”, escreveu o CPC.

A vítima, que não teve o nome divulgado devido o sigilo do caso, relatou aos policiais que o ex-companheiro estava bêbado quando entrou na casa dela. “Ele chegou gritando, me agredindo e muito agressivo. Ele estava muito bêbado. Ele ameaça a mãe e os irmãos, ele ameaça todo mundo”, enfatizou.

O suspeito, que já foi preso por violência doméstica e usa tornozeleira eletrônica, foi detido em flagrante pelos crimes de injúria, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva e resistência. O nome dele não foi divulgado e, por isso, O POPULAR não pode verificar se ele continua preso.

