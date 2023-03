Um rapaz foi agredido e teve a camisa arrancada por outro homem quando andava em uma rua do Setor Nova Esperança, em Goiânia. O caso aconteceu nesta quinta-feira (2) e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver que o jovem está andando na calçada na companhia de uma mulher, quando o outro cidadão aparece e o ataca pelas costas. Na ação ele puxa a camisa que aparentemente é de uma torcida organizada de time de futebol.

O rapaz é jogado no chão e quando o suspeito consegue tirar a camisa dele ainda acerta dois chutes na vítima. Depois o agressor foge com a camisa nas mãos e a vítima se levanta e corre com a mulher para o outro lado. A rua onde a agressão foi filmada fica próxima a principal avenida do setor.

