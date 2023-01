Cidades Homem de 23 anos morre a caminho do hospital após ser agredido com uma barra de ferro, em Goiânia Suspeito afirmou que o desentendimento começou porque a vítima estava usando drogas na frente de sua casa

Um homem, de 23 anos, foi agredido com uma barra de ferro e morreu antes de chegar ao hospital, na noite da última quinta-feira (29). A agressão aconteceu durante uma briga em frente a casa do suspeito. A versão apresentada pelo agressor não bate com a apuração inicial feita pela polícia. O crime aconteceu no setor dos Funcionários, em Goiânia. Em entrevista ao POP...