Cidades Homem de 24 anos é encontrado morto em represa de Luziânia com possíveis sinais de facadas Caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil da cidade

Um homem de 24 anos foi encontrado morto em uma represa no Parque Estrela Dalva 6, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF). O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e o corpo, que apresentava possíveis sinais de facadas, estava a três metros de profundidade. O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil. Responsável pela i...