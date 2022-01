Um homem de 30 anos morreu, na madrugada deste domingo, após ser atropelado por um carro ao tentar atravessar a Avenida Pasteur, no Parque Anhanguera, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), testemunhas relataram que o veículo estava com os faróis apagados. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Para investigar o caso, a Polícia Civil deve solicitar, nesta segunda-feira (10), imagens de câmeras de monitoramento para identificar o condutor envolvido no acidente.