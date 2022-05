Cidades Homem de 31 anos morre após colidir moto em árvore no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Vítima perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no canteiro central da via

Um homem de 31 anos morreu por volta das 19h deste sábado (07), em um acidente na Avenida Canaã, no Jardim Novo Mundo. Ele seguia sentido Avenida Anhanguera, quando perdeu a direção da motocicleta que pilotava e colidiu contra uma árvore no canteiro central da pista. Com o impacto da batida, a vítima morreu no local. De acordo com a Delegacia de Investigação de Cri...