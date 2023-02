A data de 1º de março de 2010 marcou para sempre a vida do goiano Fábio Henrique de Souza. Nesse dia, ele seguia para o trabalho em sua motocicleta, em Goiânia, quando foi fechado por um carro, bateu contra um poste e caiu dentro de uma lixeira. Na época, o rapaz foi rapidamente socorrido e levado ao hospital. No entanto, a gravidade da lesão na clavícula acabou levando à amputação de seu braço direito, além da perda de 80% da audição de um dos ouvidos.

Desde então, Fábio, hoje com 37 anos, se adaptou a uma nova rotina e não deixou que a perda do membro o impedisse de viver. É ele, inclusive, o responsável por construir sozinho a casa onde mora com a esposa e os dois filhos, na região Sudoeste de Goiânia. Porém, o sonho da casa própria está ameaçado.

Em junho de 2021, Fábio, que conseguiu se aposentar por invalidez, comprou o ágio de um lote e o parcelou em 184 vezes para realizar o sonho da casa própria. Junto com a mulher, que é costureira, o homem fez alguns cortes ali e empréstimos acolá, e reorganizou o orçamento familiar para conseguir pagar a parcela de R$ 900 ao mês.

Fábio narra que, com o lote, pegou somente um pedaço pronto da estrutura da casa. “Tinham construído uma pequena parte. Mas não tinha banheiro, o pessoal tomava banho em outro setor. Fiz o banheiro, coloquei cerâmica, fiz a calçada e as áreas. Também coloquei fiação”, detalha Fábio, que disse ter feito tudo praticamente sozinho, às vezes contando com a ajuda do filho de 16 anos.

Segundo ele, ainda falta muito a ser feito, mas agora existe a preocupante possibilidade de tudo vir abaixo. Fábio conta que o valor do parcelamento aumentou muito mais que o esperado pela família desde a compra e, impulsionado pelo Indicador Geral de Preços do Mercado (IGP-M), chegou a R$ 1,3 mil.

Com a aposentadoria comprometida pelos empréstimos, Fábio não conseguiu pagar mais as parcelas, e hoje acumula uma dívida de cerca de R$ 8 mil. Ele relata que recebe notificações quase diárias da imobiliária e corre o risco de perder não só o lote, mas também a casa.

Pedido de ajuda

À reportagem, o rapaz diz que uma das exigências da imobiliária caso o lote seja devolvido é que ele “esteja limpo”. Ou seja: caso Fábio tenha o lote tomado, terá que pôr abaixo a casa que construiu com tanto esforço.

“Eu tentei de todas as maneiras possíveis [para pagar]. Tentei fazer mais empréstimos, mas já tenho muitos e não liberaram mais pra mim. Só estou recebendo 800 reais da aposentadoria”, destacou o homem, que ainda precisa arcar com todas as despesas da família de quatro pessoas.

O homem divulgou sua história na intenção de pedir ajuda para não perder o lugar onde mora. Segundo ele, qualquer doação pode ser feita pelo seu PIX: 62 98585-9522. “Deixa a gente bem constrangido, porque a situação financeira não está nada fácil”, conclui, acrescentando que toda ajuda é bem-vinda.

