Um homem de 37 anos denunciou que perdeu a visão do olho esquerdo após ser agredido pelo irmão do prefeito de Quirinópolis, no sul goiano. Segundo a delegada Simone Casemiro, o crime ocorreu após a vítima cobrar, por meio das redes sociais, que a prefeitura melhorasse alguns problemas de infraestrutura na cidade.

As cobranças, no entanto, não foram bem vistas pelo irmão do prefeito, com quem a vítima mantinha uma amizade. A delegada diz que o homem estava em um estabelecimento comercial na companhia de amigos, quando o suspeito chegou no local e iniciou uma discussão pelas postagens que a vítima havia feito nas redes sociais.

Durante a briga, conforme Simone, o suspeito foi até o carro e pegou uma arma de fogo. Usando a arma, ele agrediu a vítima com coronhadas no rosto, peito e cabeça. O crime ocorreu no último domingo (12), mas a vítima procurou a delegacia apenas na terça-feira (14). Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a sua defesa até a publicação desta reportagem. O prefeito Anderson do Vale também foi procurado pelo g1, mas não respondeu as solicitações.

“A polícia, assim que tomou conhecimento do caso, foi até o hospital municipal da cidade, mas foi informada que a vítima havia sido transferida para Goiânia. Ele precisou passar por uma cirurgia, onde foi constatado que ele havia perdido a visão do olho. O suspeito agrediu a vítima com um revólver que está no nome dele, mas ele não tem autorização para usar”, explicou.

Ainda de acordo com a delegada, a polícia já começou a ouvir testemunhas para entender como ocorreu o crime. A vítima, que recebeu alta na última segunda-feira (13), também já foi ouvida e deve passar por exames periciais. Caso o suspeito seja condenado, ele poderá pegar uma pena de até sete anos de prisão pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e porte ilegal de arma de fogo.

“Encaminhamos a vítima para fazer exames de corpo de delito, ela também trouxe todos os exames feitos em Goiânia. Acreditamos que o suspeito do fato se apresenta na delegacia ainda esta semana”, afirmou.

