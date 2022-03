Cidades Homem desaparece após canoa com cinco pessoas virar em lago de Caldas Novas O Lago Corumbá tem sido alvo frequente de notícias nos últimos anos devido a ocorrências de ataque de piranhas

O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por um homem que desapareceu após a canoa em que ele estava virar, no Lago Corumbá, em Caldas Novas. O caso ocorreu na última quarta-feira (16). Além dele, outras quatro pessoas estavam na embarcação, mas conseguiram nadar até a margem. Conforme apurado pelo POPULAR, as cinco pessoas estavam pescando no Lago Corumbá, na tard...