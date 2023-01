O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um homem de 35 anos que desapareceu nesta terça-feira (17) depois de entrar no Rio Mimoso, em Morrinhos, no sul de Goiás.

Segundo os bombeiros, Emerson Leandro da Silva teria sido visto entrando no rio para pegar um bezerro que estava do outro lado da margem. Quando ele tentou atravessar, perdeu o equilíbrio e se afogou no rio.

Uma equipe foi acionada por testemunhas e começou as buscas pelo homem, mas sem sucesso. Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros confirmou que até as 8h30 desta desta quarta-feira (18), Emerson ainda não havia sido encontrado, e que as buscam continuam durante o segundo dia.

