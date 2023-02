Um homem de 38 anos que desapareceu após um entrar em mata foi resgatado nesta terça-feira (28) dentro de um córrego, em Mimoso, a 296 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família contou que ele teve um surto psicótico na manhã do último sábado (25) e não foi mais visto.

Filmagens feitas pela corporação mostram o momento em que dois bombeiros usam uma rede amarrada em um bambu para carregar o homem. O tenente Licurgo Borges, do 3º Batalhão Bombeiro Militar, conta que os familiares buscaram por ele durante um dia.

“A família disse que ele teve um surto psicótico, entrou na mata e não foi mais visto. Os próprios familiares procuraram por ele até a noite de domingo (26). Então, eles acionaram os Bombeiros, que começaram as buscas na manhã de segunda-feira (27) e o encontraram hoje (28)”, relata.

O homem ficou três dias desaparecido e, segundo Borges, ao ser encontrado ele não conseguia andar. “Ele estava muito debilitado, estava sentado na beira do córrego e, por estar muito fraco, precisou ser transportado”, descreve. Ele foi encaminhado ao hospital de Padre Bernardo, informa a corporação.

Como o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não pôde verificar o estado de saúde do paciente junto à unidade. Por fim, Borges afirma que as buscas foram feitas com apoio de mergulhadores, cães farejadores e os familiares. “As polícias Militar e Civil não foram acionadas”, finaliza.

