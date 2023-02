Uma dupla de motociclistas matou um jovem de 25 anos com tiros à queima roupa, em Jataí, a 327 km de Goiânia. De acordo com imagens de câmeras de segurança, dois homens chegam na porta de um bar em uma moto, um deles desce e realiza uma série de disparos contra um jovem que estava sentado. A mulher que acompanhava a vítima no momento dos tiros saiu ilesa, mas Lorran Pereira Cruz, de 25 anos, morreu no mesmo dia, já no hospital.

De acordo com relatos da Polícia Militar, foram ao todo cinco disparos feitos na noite do último sábado (25). A mulher que acompanhava a vítima conta que não reconheceu o homem da moto e que não conseguiria nem descrevê-lo. Toda a ação não levou nem 15 segundos. Lorran chegou a ir para a UPA de Jataí, com três disparos na perna e dois no tronco, mas acabou falecendo durante a madrugada.

O POPULAR tentou contato com a Polícia Civil para maiores detalhes sobre a investigação, mas não obteve resposta até o momento de publicação dessa matéria.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de atropelar e arrastar ex-companheira com o carro dela, em Jataí

- Homem é preso suspeito de agredir a companheira e filha dela de 3 anos, em Aparecida de Goiânia