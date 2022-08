Cidades Homem descumpre medida protetiva, bate no carro e depois persegue a ex-mulher e os filhos Ex-marido já havia sido preso em junho deste ano depois de ter injuriado e ameaçado a mulher

Um homem foi preso em Caldas Novas, interior de Goiás, depois de descumprir a medida protetiva de se manter longe da ex-mulher, bater no carro em que ela estava com os filhos do casal e persegui-los. O caso aconteceu na última quarta-feira (17). O ex-marido, que já havia sido preso em junho deste ano, foi novamente reconduzido a um presídio local. De acordo com in...