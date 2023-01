Um homem ficou ferido na manhã deste domingo (8) após colocar fogo na própria casa, no setor Jardim das Rosas, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o morador estava com “estado mental alterado” e foi resgatado com ferimentos leves.

As equipes do Comandante do Policiamento Urbano (CPU), do 42º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foram acionadas para resgatar o morador de dentro da casa incendiada. “Também retiraram o botijão de gás que estava próximo às chamas”, relata a PM.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas, segundo a corporação, não houve atuação no local. “Ao chegar na casa, o incêndio já havia sido extinto, havia apenas fumaça. Verificamos que o incêndio se deu em um dos quartos da residência, informam.

Nas imagens divulgadas pela PM, é possível ver diversas latas e objetos queimados dentro do quarto destacado pelos Bombeiros. Além disso, as imagens mostram eletrodomésticos, móveis e roupas queimadas das na área externa da casa, onde também havia um botijão de gás.

O POPULAR tentou contato com o CPU para saber se o morador precisou de atendimento médico e questionar onde ele se abrigou após o incêndio, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. O nome dele não foi divulgado pela corporação.

Leia também:

- Mulher encontra cobra dentro de máquina de lavar, em Luziânia; vídeo

- Menino cai em cisterna com 9 metros de profundidade enquanto brincava sobre a tampa, em Quirinópolis

- Imprudência de comandante provocou naufrágio que matou cinco moradores de Rio Verde, diz polícia