Um homem em aparente surto psicótico foi morto na tarde desta terça-feira (2), no Jardim América, em Goiânia, durante uma abordagem da Polícia Militar (PM). Procurada pela reportagem, a instituição não se posicionou até o momento sobre o ocorrido. De acordo com a Polícia Civil (PC), o indivíduo não estava armado, subiu na viatura e agrediu os policiais, que "precisaram" revidar por "legítima defesa”.

O delegado Rhaniel Almeida, da Delegacia de Homicídios (DIH) de Goiânia, afirmou em entrevista à rádio CBN Goiânia que a PM foi acionada pois o homem estava agredindo outras pessoas e danificando veículos. Além disso, conta que os policiais tentaram conversar com a vítima, mas que ela "estava em surto psicótico e não obedeceu às ordens dos agentes".

Em um vídeo, é possível observar quando o homem salta sobre a viatura, pula e danifica a lataria e, já no asfalto, dá um cambalhota no chão. Ele finaliza com uma pose de luta. A gravação também mostra os policiais nesse momento fora da viatura com as armas apontadas para o suspeito. Contudo, o disparo não é filmado.

A Polícia Civil informou à CBN que está buscando por parentes da vítima e que já coletou as imagens das câmeras próximas ao local para entender o que aconteceu, mas destaca que “aparentemente” o homem estava em "surto psicótico".

A reportagem tentou falar com o delegado responsável pelo caso, mas foi informada pela assessoria de imprensa que “ele não vai falar sobre o caso”. A assesoria pediu para procurar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP). A Polícia Militar (PM) também foi questionada, mas não respondeu até o fechamento da matéria. Por fim, uma nota foi solicitada à SSP, que não retornou até a última atualização desta reportagem.

Leia também:

- Mãe denuncia que filho foi morto por PMs dentro de casa em São Luís de Montes Belos

- Soldado preso por chacina em Goiás é liberado para fazer prova de cadete da PM