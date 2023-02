Um jovem de 22 anos foi preso em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, suspeito de matar um homem em situação de rua, de 39 anos, neste domingo (26). De acordo com a delegada Camila Vieira, o crime aconteceu após a vítima chamar o suspeito de "corno" pelo jovem se recusar a dar dinheiro a ele como ajuda.

"[Ele] estava em situação de rua, foi pedir uma doação, o rapaz disse que não iria dar dinheiro. A vítima chamou ele de 'corno' e o suspeito foi para cima dele", detalhou a delegada.

O caso aconteceu no setor central da cidade. A identidade do suspeito não foi divulgadapela polícia. Por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

Segundo a polícia, o homem foi morto com disparos de arma de fogo. No entanto, ele também apresentava lesões no rosto, então a corporação suspeita que eles tenham entrado em luta corporal. A arma de fogo utilizada não foi encontrada pelos policiais.

O jovem foi preso em flagrante e já foi encaminhado ao presídio de Quirinópolis. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

