Um homem de 36 anos que está em situação de rua foi preso, no último domingo (29), suspeito de agredir sua companheira, em uma praça de Jataí. Segundo a polícia, a mulher de 46 anos contou ter sido agredida com socos. Ela também afirmou que a violência por parte do homem era constante e acontecia “por motivos banais.”

Segundo relato da Polícia Militar (PM), a situação foi registrada na Praça Tenente Diomar Menezes, na avenida Goiás. Aos guardas civis que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que estava com o companheiro há cerca de três dias em Jataí, em busca de emprego.

Como não conseguiram uma vaga na casa de apoio, segundo a mulher, eles acabaram ficando na rua. De acordo com a polícia, a mulher apresentava olhos vermelhos e escoriações no braço direito. Tanto ela quanto o suspeito apresentavam sinais de embriaguez. Diante da situação, o homem foi preso e conduzido, junto com a mulher, para a delegacia de Polícia Civil.

Leia também:

Mulher é suspeita de matar o marido a facadas após ser agredida por ele em Anápolis

Homem dá ‘chute’ em mulher que caminhava por rua de Goiás; vídeo