O morador do apartamento que pegou fogo no último domingo (11), no setor Leste Universitário, em Goiânia, teria enviado mensagens de áudio para o ex-companheiro para avisar sobre o incêndio. O fato foi revelado ao POPULAR pelo delegado Washington Conceição ao narrar que as câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra em casa com galões de gasolina.

“Eles tiveram uma briga e estavam separados. Moravam juntos, mas estavam separados. O morador saiu para comprar combustível, comprou, voltou com um galão e entrou no apartamento. Então, ele mandou um áudio para o parceiro dele dizendo que o apartamento estava em chamas”, contou o investigador ao afirmar que a morte pode ter sido intencional.

Segundo o delegado, as câmeras de segurança do prédio registraram esse momento em que o morador sai e volta para o apartamento. “Mostram o cara entrando no prédio com um galão de combustível. Depois, as imagens não mostram o cara saindo ou outras pessoas entrando ou saindo de dentro do local. As imagens são bastante claras, ele estava lá dentro quando o incêndio começou”, afirmou.

Após analisar essas imagens, o delegado destaca que acionou a Polícia Técnico-Científica, o Instituto Médico Legal (IML) e Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) para irem até o local com objetivo de localizar o corpo do morador. “Liguei para eles e pedi para fazer uma varredura no apartamento, nesse momento eles encontraram o corpo debaixo dos escombros”, disse.

Polícia Científica

A Polícia Científica confirmou, nesta quinta-feira (15), ter encontrado fragmentos carbonizados de um corpo no interior do apartamento que pegou fogo no último domingo (11), no setor Leste Universitário, em Goiânia. Porém, de acordo com a polícia, ainda não é possível afirmar se a morte da vítima foi provocada pelo incêndio ou por um crime anterior.

A suspeita é que o corpo seja de Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, que era morador do apartamento atingido pelo fogo, no 29º andar do Panoramic Residence, edifício localizado na rua 261-B, no setor Leste Universitário. Ao POPULAR, um morador contou que o prédio chegou a ser interditado, só sendo liberado no início da tarde de segunda-feira, 12.

