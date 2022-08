Cidades Homem esconde droga na boca para tentar enganar policiais em Rio Verde Policiais perceberam, durante patrulhamento, que suspeito tentou se livrar de arma quando avistou viatura

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na noite deste sábado (6), em Rio Verde, com drogas escondidas dentro da boca. O homem foi avistado por Policiais Militares (PM) durante um patrulhamento no bairro Santo Agostinho. Ele havia acabado de descer de um carro por aplicativo e, ao perceber a viatura, jogou um objeto próximo ao veículo. Segundo a PM, ao no...