Homem fica em estado grave após levar facadas no meio da rua, em Trindade

Um homem foi internado em estado grave no hospital após ter sido alvo de várias facadas no meio da rua, em Trindade, no último domingo (3). O homem caminhava com a namorada quando um indivíduo de moto o abordou e desferiu os golpes de faca. Conforme apurado pela reportagem, a vítima foi identificada como Fábio Alves. Ele e a namorada seguiam a pé em direção a uma ...