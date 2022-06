Cidades Homem fica em estado grave após ser baleado no show da dupla Henrique e Juliano, em Goiânia Francis Júnior Ribeiro passou por cirurgia no tórax e na mão esquerda. Polícia Civil investiga o caso

Um homem de 27 anos, identificado como Francis Júnior Ribeiro, está internado em estado grave após ter sido baleado durante o show da dupla Henrique e Juliano, ocorrido em Goiânia neste domingo (5). Informações preliminares dão conta de que um homem efetuou os disparos após um desentendimento com Francis, situação que começou com um empurrão. O caso aconteceu no est...