Um homem ficou ilhado em cima de um carro, após o veículo em que estava sair da pista e cair dentro de um lago na entrada de Hidrolândia, na manhã deste domingo (5), informa os Bombeiros.

Um dos passageiros conseguiu sair do veículo e nadar até a margem. O passageiro que ficou ilhado não sabia nadar, foi resgatado e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital com um ferimento no supercílio.

Um cachorro, que estava no carro, não sobreviveu. Os Bombeiros ainda estão no local retirando o veículo que está submerso no lago. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde deles.

