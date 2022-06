Cidades Homem fica preso durante quase 7 meses por ter nome semelhante ao do irmão O pedreiro Jucinaldo foi privado da liberdade. Advogado diz que vai processar estado e pedir indenização

Jucinaldo discutiu com Jucinalda na casa dela, em Rio Verde. Jocinaldo foi intervir e acabou sendo ferido por Jucinaldo, que ao fugir foi preso e na delegacia foi confundido com Josivaldo, que já era procurado por um homicídio. Por fim, Jucinaldo ficou detido como Josivaldo por quase sete meses, sendo que se fosse só pela briga com Jocinaldo teria saído da cadeia em qu...