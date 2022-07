Cidades Homem ficou embaixo de carro após veículo invadir empório em Goiânia Testemunha conta que vítima almoçava sozinha na primeira mesa a ser atingida pelo veículo desgovernado. Antes, motorista se chocou com carro em rua ao lado

Uma pessoa que almoçava sozinha em uma mesa no Empório Saccaria, na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, foi a primeira a ser atingida pelo Ford Ecosport 2011/2012 dirigido por Elisabete Nunes Magalhães, de 68 anos, por volta de 12h30 desta terça-feira (19). O impacto fez com que a vítima fosse parar embaixo do veículo, que ainda atingiu de raspão outra mesa, derruband...