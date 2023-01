Cidades Homem filmado ao quebrar relógio no Planalto é visto protestando em rodovia após eleições, diz PRF Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, continua foragido; Segundo a Polícia Civil, ele esteve em Catalão dias depois do ato terrorista em Brasília

O homem que foi filmado destruindo um relógio raro no Palácio do Planalto, durante os atos terroristas no último dia 8, em Brasília, também protestou em uma rodovia, em Catalão, no dia seguinte à vitória do presidente Lula, em outubro de 2022. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Sim, era ele mesmo. Foi qualificado pela equipe no dia...