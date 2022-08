Cidades Homem filmado sendo colocado dentro de viatura da PM é encontrado morto, em Goiânia Polícia Militar informou que vítima teria morrido em um confronto com os policiais

Câmeras de segurança registraram o momento em que Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foi colocado dentro de uma viatura por agentes da Polícia Militar, durante uma abordagem, no Bairro Jardim Europa, em Goiânia, na última quinta-feira (11). O corpo dele foi encontrado horas depois em uma estrada de terra no Setor Jardim Real Conquista, também na capital. De acordo c...