Cidades Homem flagrado batendo em cachorro com cinto e chutes em Itaberaí é intimado pela Polícia Civil Caso aconteceu na última quinta-feira (30) e será investigado. Identidade do suspeito não foi revelada

O homem que foi flagrado batendo em um cachorro com chutes e com um cinto em Itaberaí (GO) foi identificado e intimado a depor pela Polícia Civil da cidade. O caso aconteceu na última quinta-feira (30), na Vila Redenção e foi filmado por um morador. As imagens foram compartilhadas na internet e em grupos de WhatsApp e o caso foi registrado na Central de Flagrantes da c...