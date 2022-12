Cidades Homem foragido desde 1999 por matar mulher em Caldas Novas é condenado a 27 anos de prisão Movido por ciúmes, Adélio Pires Santiago atingiu a ex-esposa com 12 golpes de faca

Após ficar foragido por 23 anos, um homem foi condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O crime aconteceu em junho de 1998, quando Adélio Pires Santiago, movido por ciúmes, atingiu a mulher com 12 golpes de faca. Na época, ele fugiu deixando o filho de seis anos de idade. O Tribunal do Júri condenou Adélio por ho...