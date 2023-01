Um homem de 27 anos, suspeito de estuprar a vizinha de 51 anos, foi preso na manhã deste sábado (7), em Goiânia, quando tentava fugir para a cidade de Catalão, na região sudeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o jovem possui três mandados de prisão por roubo no estado do Pará. Um vídeo mostra o momento em que a prisão foi realizada.

Ao POPULAR, o tenente Rocha, da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam), informou que a vizinha fez o reconhecimento facial do suspeito. O crime teria ocorrido na última quinta-feira (5). Os dois moravam em um complexo de quitinetes em um bairro da capital.

A PM-GO informou que conseguiu realizar a identificação do homem através de câmeras de monitoramento. Para conseguir comprar a passagem de ônibus, o suspeito utilizou os documentos do irmão. A polícia suspeita que o homem fosse descer em Catalão e, então, comprar outra viagem para o Pará.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) e segue preso. O POPULAR tentou contato com a PC-GO para saber se há suspeita de outros crimes cometidos pelo jovem em Goiás, mas ainda não houve retorno.

Como a identidade do suspeito não foi revelada, o POPULAR não conseguiu contato com a defesa.