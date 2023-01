Um homem foi flagrado furtando aparelho celular dentro de uma casa lotérica, em Mineiros, na região sul do Estado. A vítima teve o aparelho levado no dia 10 janeiro e, com ajuda das câmeras de segurança instaladas na loteria foi possível localizar o homem nesta segunda-feira (16).

Nas imagens disponibizadas pelo estabelecimento é possível ver que o celular levado estava em uma bancada, enquanto a vítima aguardava na fila para ser atendida. O suspeito se aproxima e primeiro parece mexer na mochila que carregava e depois olha em volta para ter certeza que ninguém estava olhando em sua direção, então pega o celular e sai da loteria.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito tem 63 anos, e foi localizado próximo de onde a vítima trabalha no setor Jardim das Oliveiras. O homem não estava com nenhum documento de identificação, mas assumiu o furto do celular depois de ver as imagens e se dispos a devolver o celular.

Segundo a polícia foi preciso ir em vários locais da cidade para localizar o celular que já estava sem o chip. Junto com o aparelho foi recuperado também um cartão bancário da vítima.

Até a publicação da matéria o suspeito e sua defesa não foram localizados pela nossa reportagem para um posicionamento sobre o caso. O espaço permanece aberto.

