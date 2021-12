Cidades Homem gravado agredindo jovem com corda amarrada no pescoço é preso em Padre Bernardo A prisão aconteceu na zona rural do município depois de pedido de prisão temporária expedido pela justiça. Ele estava foragido desde o dia do crime

A Polícia Civil de Goiás prendeu o suspeito de amarrar com uma corda e arrastar um jovem pelo chão durante uma cavalgada em Alto Paraíso de Goiás. O crime foi denunciado pela vítima, um jovem de 18 anos, após as imagens da agressão começarem a circular na internet. No vídeo é possível ver que a vítima pede ajuda em diversos momentos, o que não impediu que o auto...