Cidades Homem incendeia casa após briga com companheira, em Jesúpolis Mulher pediu medida protetiva em favor dela e de sua filha e registrou boletim de ocorrência contra marido

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por policiais militares, na noite desta sexta-feira (24), e conduzido à Delegacia de Polícia de Jaraguá suspeito de atear fogo no quarto da filha de sua companheira, após uma discussão entre o casal. O caso ocorreu na Avenida Rio de Janeiro, no Centro de Jesúpolis, por volta de 20h. De acordo com informações da Pol...