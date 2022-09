Um homem invadiu uma casa e atirou em uma mulher e o filho dela, por volta das 15h da tarde desta quarta-feira (21), na rua 262, em uma viela do Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava com uma pistola.

A mãe Poliana da Silva, de 40 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A unidade informou que ela está sedada e entubada com estado de saúde grave.

Já o filho dela, Felipe da Silva, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de casa.

A Polícia Civil disse que até o momento não existe uma linha de investigação sobre a motivação do crime, mas que estão em busca do suspeito. A reportagem entrou em contato com o delegado que deve investigar o caso, mas não tivemos retorno.

