Cinco pessoas da mesma família foram esfaqueadas pelo ex-namorado de uma das vítimas em Posse, no Nordeste de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Humberto Soares, o suspeito encontra-se foragido. O ataque aconteceu na noite do último domingo (30).

O delegado explicou que, até a tarde desta segunda-feira (30), o homem ainda não foi localizado. Como a identidade do suspeito não foi divulgada, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização deste texto.

Segundo a Polícia Civil, todos estavam juntos em uma residência quando o suspeito entrou e começou a atingir todas as pessoas que estavam presentes no local. Na casa, estavam o atual namorado da vítima e os pais dela, que também foram alvos do ataque. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Posse.

O nome das vítimas esfaqueadas não foram divulgados, por isso o POPULAR não conseguiu confirmar o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem.

“A Polícia Militar foi acionada, porém não conseguiu capturar o suspeito, que encontra-se foragido. Mas a motivação do crime se deu por ciúmes. O suspeito não aceitava mais o fim do relacionamento e resolveu ceifar a vida da vítima e de sua família”, explicou o delegado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.