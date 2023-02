Câmeras de segurança da casa de um entregador por aplicativo, de 39 anos, registraram o momento em que um homem joga uma bomba caseira dentro de sua garagem após ele alertar que o local “não era adequado” para urinar. O homem foge logo em seguida dentro de um carro.

O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, município na região do Entorno do Distrito Federal (DF). A vítima denunciou o caso à Polícia Civil de Goiás (PC-GO) e disse que na noite do dia 11 de fevereiro, por volta das 22h, ele se preparava para sair com a sua moto quando viu um veículo estacionado do lado de fora de sua residência.

Então, o motorista do carro perguntou ao entregador se tinha algum problema em urinar na porta da casa, momento em que a vítima respondeu que ali “não era o local adequado”. Em seguida, o entregador saiu para trabalhar.

As câmeras mostram quando o homem dá uma ré com o carro, sai do veículo e joga uma bomba no interior da residência da vítima. Segundo a vítima, a bomba estragou o capô de seu carro e assustou os parentes que moram na casa, inclusive sua sogra, que é idosa, e tem 74 anos.

O POPULAR entrou em contato com o delegado responsável pela investigação do caso, Leonardo Chamon, para saber se o suspeito já foi identificado, mas ainda não houve retorno.