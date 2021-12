Cidades Homem leva choque e cai de altura de 5 metros, em Senador Canedo Vítima realizava a manutenção de um padrão de energia elétrica

Um homem levou choque e caiu de uma altura entre 4 e 5 metros, no setor Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima realizava a manutenção de um padrão de energia elétrica no momento do acidente. Após a avaliação e estabilização, a vítima foi levada pelo helicóptero da corporação para o Hospital de Urgências de Goi...