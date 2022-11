Cidades Homem mata a facadas a ex-namorada no meio de rua de Pires do Rio e se mata em seguida Vítima de 44 anos foi atacada pelo ex-namorado que não aceitava o término do relacionamento

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-namorado, nesta quarta-feira (16), em Pires do Rio, no sudeste goiano. Segundo De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado no meio da rua, ainda com a faca nas costas. O suspeito do crime tirou a própria vida logo em seguida. Conforme o delegado responsável pelo caso, Elton Fonseca, a motivação do crime,...