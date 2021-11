Cidades Homem mata esposa grávida, enteada, fazendeiro e atira em vizinha, em Corumbá Suspeito, identificado como Wanderson Mota Protacio, roubou o carro da família e fugiu para Alexânia. Polícia realiza buscas pela região

Um homem de 21 anos matou a esposa grávida, também de 21 anos, a enteada, de 1 ano e 10 meses, e o vizinho, um fazendeiro de 73 anos, em Corumbá, na noite do último domingo (28). Ele ainda tentou matar a esposa do vizinho, que foi alvejada no ombro, se fingiu de morta e sobreviveu. Identificado como Wanderson Mota Protacio, o suspeito fugiu para a região de Alexân...