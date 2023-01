Um homem matou uma mulher, três crianças e se matou na manhã desta segunda-feira (16), em Aporé, a 472 km de Goiânia, informa a Polícia Civil (PC). O delegado Ederson Bueno, de Jataí, afirma que, informações preliminares, indicam que todos são da mesma família.

“Fui acionado hoje pela manhã, pois estou respondendo pela delegacia de Itajá, [a 412 km de Goiânia], que deve investigar esse caso. Solicitamos a perícia para ir até o local. Até o momento, sabemos que o rapaz teria matado a família e cometido suicídio logo após o crime”, afirma.

O investigador destaca que ainda não possui maiores informações sobre o ocorrido e que aguarda retorno da Polícia Militar (PM). O POPULAR tentou contato com a corporação, mas também não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. Equipes da Polícia Técnico-Científica estão no local.

O Instituto Médico Legal (IML) confirma que as equipes estão realizando uma perícia na fazenda onde ocorreu o crime. Também informa que os corpos das quatro vítimas e do suspeito ainda não foram levados para a unidade e que, informações preliminares, indicam que as três crianças são filhas apenas da vítima.

